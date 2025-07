Gli altri fidanzati lo rincorrono per cercare di calmarlo e di farlo ragionare. "Antonio, calmati un attimo", interviene Marco. "Sono cose che non ha detto di nuovo a te, si stava sfogando con Maria Concetta", suggerisce un altro dei fidanzati. La situazione non migliora e anzi precipita: Antonio rompe un bicchiere, corre in spiaggia e minaccia di lasciare seduta stante il programma. Dopo un po' di minuti, il ragazzo riesce a tranquillizzarsi e comincia a piangere per sfogare la rabbia. "Ragazzi vi volevo chiedere per prima cosa scusa per questa sfuriata. Non chiedo il falò. Io sono venuto a Temptation per mettermi in gioco, ma voglio uscire da qui con lei", conclude Antonio.