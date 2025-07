"Temptation Island" 2025, chi sono i ragazzi e le ragazze single

Nella prima puntata abbiamo avuto mo di scoprire chi sono le 13 ragazze single. La prima è Alessia, 24 anni vive in provincia di Napoli, studentessa di psicologia. Marianna, 23 anni vive a Napoli. Lavora come impiegata al front office in una concessionaria di moto. Alice, 20 anni vive in provincia di Novara: diplomata in psicologia, è dipendente presso un aeroporto privato. Ha studiato danza presso l'Accademia Teatro alla Scala di Milano. Rebecca, 22 anni vive in provincia di Torino. È un'hostess di volo e ha vissuto per un periodo negli Stati Uniti. Marta, 21 anni vive a Roma. Studia Medicina e vorrebbe diventare un chirurgo estetico. Mariela, 27 anni è nata a Santo Domingo, ma vive a Genova da quando ha 12 anni, è laureata in Educazione Professionale.