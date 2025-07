Il conduttore Filippo Bisciglia mostra a Sonia B. un video in cui Simone, parlando con un altro ragazzo, confessa di averla tradita in passato, probabilmente più di una volta. "Ci sono state tante cose che ovviamente vorrei che andassero in maniera diversa e a volte non ci vanno. A volte, poi, commetti pure delle azioni che fai, non perché le vuoi fare, ma perché le ti senti di farle", confessa il ragazzo. "Ma che azioni? Che genere di azioni?", commenta tra sè e sè Sonia. "Nel senso che nella mia vita ho avuto tante fantasie e faccio un mestiere anche in cui tante fantasie a volte sono diventate pure realtà. Cioè ho concretizzato un pensiero che avevo su un'altra persona", confessa Simone parlando con un altro ragazzo. E prosegue: "Se hai fantasie per altre persone e non ce l'hai più con quella con cui stai a fianco non va bene, no?". "Sono d'accordo", replica l'altro fidanzato.