"Temptation Island", Alessio chiede il falò di confronto e Sonia M. non si presenta

Questa volta, però, a decidere di non presentarsi è proprio la sua fidanzata. "Si è svegliato il bell'addormentato nel bosco. Il suo comportamento e quello che ha detto nel video mi ha dilaniato, non ha pensato al mio dolore e ha anteposto il suo egoismo alla sua persona", confessa Sonia. E prosegue: "Non è cambiata la voglia di incontrarlo e di farmi guardare in faccia. Questa sera, però, non me la sento ancora di incontrarlo e credo che lui debba rispettare il mio dolore e, se ancora un po' ci tiene, che debba riflettere e aspettare che io sia pronta a incontrarlo". Alessio, anche un po' per punizione, rimane ad aspettare per parecchi minuti e alla fine non si presenta nessuno. "Lo rispetto e mi fa piacere, da una parte, perché la riflessione per me è importante e se lo è anche per lei, mi fa ben sperare per il futuro. Per me lei è una cosa grande", spiega Alessio a Filippo Bisciglia dopo che il conduttore gli ha comunicato che Sonia ha scelto di non venire al falò. Il confronto tra Sonia M. e Alessio, dunque, è ancora aperto.