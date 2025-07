Dopo "Temptation Island" Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara si sono sposati

Tra gli invitati anche Francesca Sorrentino e Alessia Bottiglia, con cui Gabriela strinse amicizia proprio all'interno del docu-reality. Francesca e Alessia hanno avuto meno fortuna dell'amica. La Sorrentino uscì infatti da "Temptation Island" da sola e, dopo un breve ritorno di fiamma, aveva messo fine al lungo tira e molla con Gianluca. Dopo la parentesi come tronista a "Uomini e Donne", adesso è ufficialmente single. Alle nozze si è però ritrovata faccia a faccia con il suo ex e sembra che tra i due sia riscoccata la scintilla, anche se al momento nessuno dei due ha ufficializzato il gossip. Alessia aveva partecipato al programma per farsi perdonare un tradimento, ma anche lei uscì dal programma senza compagno.