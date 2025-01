L'operazione "di coppia" ha diviso i fan e Lino ci ha tenuto a sottolineare che lui e la fidanzata si sono sottoposti a due interventi diversi. Il ragazzo lo ha fatto per motivi di salute, mentre Alessia per ragioni puramente estetiche. “Molte persone mi dicevano di non operarmi al naso perché lo trovavano già bello così com’era. Voglio chiarire che l’intervento non è stato fatto per un motivo estetico. Avevo un problema al setto nasale e alla respirazione che mi causava disagio". La fidanzata, al contrario, da tempo voleva migliorare il naso e ha colto l'occasione dell'intervento di Lino per realizzare il suo sogno: "Finalmente mi sono fatta coraggio… grazie al mio Dott. del cuore. Ringrazio tutti per i messaggi che mi state inviando. Vi faccio sapere che è tutto a posto, ma non mi va di mostrarmi perché sono un po’ gonfia e livida…".