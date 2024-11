Lino ci ha messo qualche mese per conquistare la sua Alessia. Il ragazzo, però, non si è perso d'animo e alla fine il lungo corteggiamento ha dato i suoi frutti. Su Tiktok ha infatti condiviso la sorpresa organizzata per farsi perdonare. Nel video si vede Alessia bendata mentre sale in macchina, accompagnata da Jennifer (anche lei aveva partecipato a "Temptation Island" in coppia con il fidanzato Tony) e poi protagonista di una romantica serenata sotto le stelle. Alla sue spalle appare poi Lino con un gigantesco mazzo di fiori e lei si lascia andare all'emozione, baciandolo con trasporto. Alla fine salgono mano nella mano sul palco e lui le legge una romantica lettera d'amore: "Non posso cambiare il passato, ma posso prometterti che cercherò sempre di fare meglio".