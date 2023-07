"Temptation Island", le prime parole di Gabriela e Giuseppe

Un nuovo inizio

Anche lui ha capito quanto sia importante la fidanzata e per questo ha intenzione di fare di tutto per non perderla. "Penso si sia visto il cambiamento. Ho scoperto davvero lei che effetto mi fa, è un'emozione troppo forte che sento ancora adesso nonostante siano passati sette anni", ha dichiarato lui dopo la riappacificazione. "Mi fa piacere, ma da stasera mi deve dimostrare di essere cambiato. Non è che da domani mi dice che non posso andarmi a prendere il caffè o non mi posso muovere da casa. Non esiste...", ribatte lei decisa.