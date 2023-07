"Temptation Island", Giuseppe e Gabriela si ritrovano al secondo falò: "Usciamo insieme con nuove consapevolezze"

Dopo l'iniziale rottura, la coppia si riavvicina attraverso un nuovo faccia a faccia in cui il ragazzo decide di raccontare tutta la verità, compreso un tradimento, e chiedere scusa per gli errori commessi

Il primo falò di confronto anticipato tra Gabriela e Giuseppe li aveva visti uscire da separati tra rabbia, frustrazione e lacrime per quella che sembrava essere la conclusione definitiva della loro relazione. Come raccontato durante la quarta puntata di "Temptation Island", però, il loro viaggio dei sentimenti ha vissuto un nuovo inaspettato capitolo con un secondo falò di confronto che li vede protagonisti di un nuovo inizio.

A prendere l'iniziativa per il riavvicinamento è Giuseppe, che davanti al conduttore Filippo Bisciglia esordisce rivelando tutto l'amore provato per la ragazza e la difficoltà provata all'idea di ripartire senza di lei. "Sono qui perché devo chiederti scusa - ammette una volta di fronte alla diciannovenne - È vero che in questi anni ti ho detto parecchie bugie e non ho mai avuto il coraggio di dirti la verità. Quello che hai pensato era giusto, io sono andato a ballare, ho parlato con altre ragazze ed è vero quello che ho sempre negato, che ti ho tradito".

Quindi Giuseppe prosegue: "Noi ci siamo fidanzati da piccoli e purtroppo nel rapporto ci siamo chiusi a parecchie cose, ma io ora spero di poter ripartire con più fiducia e tranquillità. Siamo venuti qui perché ti avevo promesso di farti vedere tutt'altro e ora capisco il dolore che tu hai provato in questi anni". E aggiunge: "Spero di poter ricominciare da zero e poter creare una famiglia con te".

Gabriela appare molto spiazzata dalle scuse del ragazzo e prima di offrire alla loro relazione una seconda possibilità, ci tiene a mettere le cose in chiaro: "Sono cresciuta, i miei pensieri sono cambiati e pretendo altro dalla vita. Voglio essere serena, voglio meritare rispetto e potermi fidare della persona che ho accanto. Sei consapevole che se usciamo da qui e le cose che ci siamo detti non verranno mantenute, ognuno andrà per la sua strada?". Al consenso di Giuseppe, Gabriela conclude: "Usciamo insieme da qua con nuove consapevolezze".

Così, di fronte al nuovo riavvicinamento tra i due anche il conduttore di "Temptation Island" Filippo Bisciglia ci tiene a evidenziare l'evoluzione della coppia durante il programma in onda su Canale 5: "Secondo me questo percorso vi ha fatto veramente bene, a me sembrate molto cambiati, sembrate più grandi". Da questi complimenti e da una nuova fiducia, Giuseppe e Gabriela concludono l'esperienza nel docureality per dare vita al loro nuovo inizio insieme.