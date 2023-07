"Temptation Island", Ale sempre più lontana da Federico: "Qualcosa si è rotto"

Se la terza puntata di "Temptation Island" si era conclusa con il rifiuto di Federico alla richiesta di un falò di confronto anticipato da parte della fidanzata Ale, il nuovo appuntamento con il docu-reality in onda lunedì 17 luglio vede la giovane triestina protagonista di una nuova radicale decisione.

"Si è comportato da egoista come fa sempre, perciò se possibile chiederei che lui non veda più niente di quello che succede nel villaggio delle fidanzate", spiega la trentunenne rivolgendosi a Filippo Bisciglia, che a sua volta riporta il messaggio a Federico. Quest'ultimo vive emozioni contrastanti e passa dai sensi di colpa nati nell'immaginare la sofferenza della fidanzata per il falò negato a una nuova serenità con cui affronta la fase finale del reality.

"Adesso comincia la terza parte del percorso, perché se non posso più vedere cosa succede dall'altra parte devo solo badare a quello che può accadere tra me e Carmen", commenta riferendosi alla crescente complicità con la single.

Dall'altra parte del resort, invece, Ale si sente sempre più ferita e delusa dai video in cui Federico confessa di provare per Carmen emozioni mai vissute prima. "Mi fa davvero schifo quello che sta facendo - commenta la ragazza in un primo momento - Ammetto di essermi avvicinata a un single e l'ho fatto perché sentivo delle mancanze da parte sua. Ma non mi sarei mai spinta così oltre se non avessi sentito le sue parole, ovvero che non mi ama. Non avevo mai sentito certe cose prima di essere qui e se l'avessi saputo non sarei certo venuta a farmi prendere in giro".

Quindi Ale prosegue con le sue riflessioni: "Secondo me per lui la storia è già finita, ma non ha il coraggio di lasciarmi e aspetta che lo faccia io. Penso che sia un vigliacco e che si stia facendo la storiella di là. Sicuramente ogni giorno che passa mi sento un po' più forte, però non resto impassibile per quello che dice e che fa. Non riesco a capire come possa farmi questo". E conclude: "Sono sempre stata innamorata di lui sin dal primo momento, ma adesso qualcosa si è rotto e non riesco più a guardarlo come prima".