"Temptation Island", Ale bacia Lollo e chiede il falò a Federico: lui si rifiuta

A "Temptation Island" il percorso di Ale e Federico ha preso uan piega decisamente inaspettata. La ragazza, infatti, ha deciso di approfondire la conoscenza con il single Lollo: i due hanno trascorso insieme un romantico pomeriggio, con tanto di passeggiata a cavallo e brindisi al tramonto.

L'intesa tra i due sembra essere sempre più forte tanto che alla sera i due si sono lasciati andare in spiaggia: Ale ha infatti baciato Lollo in riva al mare. Un episodio che però ha suscita delle emozioni contrastanti in lei. Il giorno successivo al bacio, Ale ha avuto modo di vedere nel Pinnettu delle immagini del suo fidanzato, apparentemente disinteressato dalla loro storia e molto più attratto dalla sua tentatrice.

Queste immagini hanno fatto in modo che in Ale scattasse qualcosa dentro. La ragazza ha infatti deciso di chiedere un falò di confronto immediato con Federico: "Visto che lui le pa**e non le ha, le ho io adesso. Penso di essere una persona perbene - ha detto -, lui però non credo che si stia comportando bene. Lui doveva dimostrarmi di tenerci dopo che lui è stato a tradirmi per primo". Il conduttore del docureality, Filippo Bisciglia, ha avvisato Federico della decisione della compagna di incontrarlo anticipatamente per un falò chiarificatore. Lui, tuttavia, dopo averci riflettuto un pomeriggio decide di non accettare il confronto, confessando di voler continuare a stare con la single Carmen: "Io non penso di amarla, in più si è creata un'altra situazione - ha spiegato -, mi sono invaghito di una ragazza che mi sta facendo provando delle sensazioni nuove che io non so se ho mai provato con Ale. Per questo, un po' a malincuore, ho deciso di rinunciare al falò". Una volta appresa della decisione del compagno, Ale arriva alla stessa conclusione: "Da ora in poi allora farò il mio percorso senza pensare a lui - e presenta alla produzione una richiesta particolare -, vorrei però che lui non ricevesse nessun video". Cosa accadrà? Per scoprirlo non ci resta che aspettare la prossima puntata, in onda lunedì 17 luglio sempre in prima serata su Canale 5.