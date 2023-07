"Temptation Island", Gabriela bacia il single Fouad: al falò è addio a Giuseppe, per ora...

Nella terza puntata di "Temptation Island" arriva un importante svolta nel viaggio nei sentimenti della focosa coppia composta da Gabriela e Giuseppe. Nelle scorse puntate, la ragazza non aveva apprezzato alcune frasi del fidanzato che aveva più volte lasciato intendere di volersi divertire e per questo ha deciso di ripagarlo con la stessa moneta. Per questo, al falò dei fidanzati, Giuseppe si ritrova sul tronco a vedere un video che mai si sarebbe aspettato di vedere sul celebre tablet del programma. Le immagini mostrano Gabriela sempre più vicina al single Fouad: i due trascorrono una serata insieme, ballano, e durante una festa si appartano. Gabriela, infatti, entra nella stanza dei single, dove non ci sono le telecamere: dal filmato non si vede nient'altro che una porta chiusa, ma i suoni che provengono dall'interno sembrano essere inequivocabili. Gabriela ha baciato Fouad.

Queste immagini spingono Giuseppe a richiedere il falò di confronto immediato a Filippo Bisciglia che va a chiamare Gabriela nel villaggio delle fidanzate. La ragazza, alle compagne di avventura, ammette: "So perché mi ha chiamato, voglio fargli vedere quello che mi ha fatto in questi anni. Sono consapevole di quello che ho fatto e non me ne pento. Sono contenta che soffre come ho sofferto io".

"Che schifo che fai! Tu sei la donna che si deve portare all'altare? - esordisce Giuseppe nei confronti della fidanzata. La discussione si fa subito scoppiettante, tanto che lo stesso Bisciglia è costretto a intervenire per riportare la conversazione su toni più pacati. Tra rabbia e rancore i due si affrontano a viso aperto rivedendo i video che li riguardano: "Ti penti dopo sette anni di tradimenti che ho subito?", chiede Gabriela al compagno mentre assistono agli atteggiamenti equivoci del ragazzo con la single Roberta. Lui prova a giustificarsi: "Ti sei mai chiesta perché? Mi spingevi tu a cercare gli svaghi". I video proseguono e Gabriela non ha parole buone per Giuseppe: "Svergognato!", lo attacca prima di ribadire di non essersi pentita di aver baciato Fouad.

"Mi sono divertita, ho vent’anni e non mi pento - continua Gabriela - tu hai detto che non ti diverti con me, non mi porti a ballare. Io mi sono goduta un'esperienza bellissima". Bisciglia a questo punto chiede a entrambi come vogliono proseguire nella loro relazione: "Io la amo, ma non posso passare sopra a tutto questo", risponde Giuseppe, ho ventiquattro anni e non mi fa bene stare troppo chiuso". Anche Gabriela dice di provare un forte sentimento per il fidanzato, ma entrambi alla domanda finale del conduttore dicono di voler uscire da soli. Al termine della puntata, però, Bisciglia ha annunciato che ci saranno nuovi sviluppi sulla loro storia: l'appuntamento è per la puntata di lunedì 17 luglio.