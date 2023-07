"Temptation Island", dopo il falò Alessia e Davide lasciano insieme il programma

La terza puntata di "Temptation Island" si apre con il falò di confronto anticipato richiesto da Davide per trovare una svolta nella sua relazione con la fidanzata Sara. Il ragazzo ha chiesto alla produzione del programma un incontro definitivo con la sua compagna dopo averla vista uscire in esterna con il tentatore Davide. A lui, la ragazza ha aperto il suo cuore fin quando non arriva la richiesta del falò da parte del fidanzato. Nonostante qualche tentennamento Alessia decide di presentarsi davanti a Filippo Bisciglia e al fidanzato Davide al falò di confronto. Il conduttore mostra dei video alla coppia per aggiornare entrambi di quanto accaduto nei rispettivi villaggi. Davide attacca subito la compagna: "Lo hai provocato, facevi la gattina morta con lui” , ma Alessi smentisce tutto.

Non convinto delle risposte della sua ragazza, Davide continua a incalzare Alessia: "Secondo te una persona fidanzata può fare questo?", dice, riferendosi ai comportamenti di lei con il tentatore. A questo punto Alessia sbotta e richiama Davide: "Devi abbassare la voce, mi stava tranquillizzando perché piangevo per te - lo attacca -, perchè non cambi? Devi cambiare i modi, nessuna donna merita un uomo che alza la voce". Dopo essersi calmato, Davide prova ad aprirsi: "Dopo un giorno avevo capito che il mio cuore era solo per te - ha detto, ho fatto un percorso e ho occhi solo per te. Io non ho mai provocato nessuna delle ragazze del villaggio, i tuoi abbracci non sono da ragazza fidanzata. Voglio capire tu cosa vuoi?”. "Vorrei un Davide presente, che mi ascolta quando torno dal lavoro, che mi abbraccia e ascolta i miei problemi e non mi critica", è la replica di Alessia..

Dopo una lunga discussione, arriva il momento in cui Filippo Bisciglia chiede alla coppia cosa sarà del loro futuro. Davide è secco: "Io la amo, so che voglio uscire con lei - ha risposto al conduttore del programma -, tutto dipende da lei". Alessia inizialmente tentenna: "Ho paura che poi non cambi. Qui abbiamo avuto l’opportunità di capirlo, ma non ho avuto molto tempo", dice prima di accettare di uscire con il compagno. I due vanno via insieme, con un avvertimento però: "Se ricominci a fare il cretino o mi fai sentire sbagliata chiamo Filippo...", scherza la ragazza.