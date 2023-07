Temptation Island, coppie al limite tra gelosie e ripicche

Video dopo video la fiducia vacilla e le reazioni possono essere inaspettate. Dopo la rabbia e le lacrime versate per Mirko, Perla sceglie di viversi di più il rapporto con Igor mentre Davide, dopo aver visto gli atteggiamenti di Alessia con il single, c hiede un falò di chiarimento . Lei accetterà di incontrarlo?

A "Temptation Island" il viaggio si fa turbolento per le sei coppie rimaste in gara.

Dopo l'uscita di Manu e Isabella, le altre sei coppie continuano il percorso per cercare di capire che piega prenderà la loro relazione. Alessia ha voluto partecipare a "Temptation Island" con Davide per capire se il rapporto è recuperabile, dopo che lei lo ha tradito per quasi due anni. Dentro al docu-reality, però, Alessia ha legato molto con il tentatore Davide. Dopo averla spiata a distanza il fidanzato non ha più dubbi: "Non mi sta dando le risposte che voleva tanto darmi, quindi che cosa vuole? Voglio dirglielo adesso con un falò di confronto. Io so che voglio lei, voglio capire lei che cosa vuole". La fidanzata accetterà di incontrarlo?

Gabriela e Giuseppe stanno insieme da quando sono ragazzini, ma qualche mese fa lei ha scoperto che il fidanzato si era iscritto a un sito di incontri. Dentro il villaggio il fidanzato ha ammesso di essere attratto dalla single Roberta e per lui è sempre più difficile trattenersi. Dopo un video che lo riguarda, Gabriela scoppia in lacrime nel pinnettu.

Francesca e Manuel partecipano al programma perché lui la lascia molto spesso, sicuro di ritrovarla. Lei vorrebbe lasciarlo, ma non riesce a staccarsi da lui. Dentro il villaggio il fidanzato ha ammesso con le single di non voler chiudere con lei per convenienza, perché in un futuro lontanto vorrebbe costruire con lei una famiglia. Ora però Francesca sembra averne abbastanza di questa relazione. "Sono arrivata al limite della sopportazione. Basta", confida in lacrime a Perla.

Mirko e Perla stanno insieme da cinque anni, ma dopo averlo seguito a Rieti per amore ora lei è insoddisfatta. A "Temptation Island" la fidanzata ha instaurato un ottimo rapporto con il single Igor e dopo averli visti sdraiati in spiaggia, uno sull'altro, Mirko è incredulo: "Io impazzisco veramente...". Daniele e Vittoria stanno insieme da quattro anni e lei vorrebbe formare una famiglia mentre lui, con un figlio e un divorzio alle spalle, non crede ci siano i presupposti. Da quando è nel villaggio lui ha approfondito la conoscenza con Benedetta, ma non ha ricevuto video della fidanzata. Dopo averne visto uno nel pinnettu, però, ha una reazione forte: "Io per calmarmi devo spaccare tutto...Andassero aff***o tutte e due!".

Ale e Federico stanno insieme da tre anni e mezzo. Lei sogna matrimonio e figli, ma lui non le dà nessuna certezza, nemmeno sui sentimenti che prova per lei. Nonostante le diverse visioni del futuro, il ragazzo non riesce a lasciarla per paura di farla soffrire. Ora, però, i nodi stanno venendo al pettine. "Hai visto? E' un cog***e, aspetta che lo lascio io", sbotta la fidanzata dopo aver visto un video che lo riguarda. Avrà la forza di mettere lei la parola fine alla relazione?