"Temptation Island", Davide chiede il falò di confronto immediato: cosa deciderà Alessia?

Dopo il faccia a faccia che ha visto uscire insieme Isabella e Manu, a "Temptation Island" è Davide a chiedere il falò di confronto immediato con la fidanzata Alessia. A pesare sulla decisione del 39enne, nel corso della seconda puntata del reality in onda su Canale 5, sono alcune clip che evidenziano la complicità tra la ragazza e il single Davide, vicini a tal punto da concedersi una giornata insieme fuori dal resort.

Ma se dopo le clip visualizzate nel pinnettu, Davide era apparso infastidito e pensieroso, di fronte ai nuovi filmati proposti da Filippo Bisciglia il ragazzo si mostra più deciso che mai: "Non ti nego che in questi giorni ho avuto tanta malinconia, però ho pensato molto e il mio pensiero è sempre stato rivolto ad Alessia - esordisce il ragazzo - Al cuor non si comanda e, nonostante tutto, io sono innamorato di lei. Ma sono anche arrabbiato perché non mi sta dando quelle risposte che lei voleva tanto darmi e allora vorrei capire che cosa vuole. E voglio chiederglielo adesso con un falò di confronto immediato. Non ha più senso stare qui perché io ho capito quello che voglio: voglio Alessia. Bisogna sapere cosa vuole lei, se preferisce me o vuole continuare a conoscere questo ragazzo e in quel caso amici più di prima".

In attesa di scoprire se Alessia avrà accettato di prendere parte al falò di confronto, nel villaggio delle fidanzate la ragazza non aveva apprezzato i commenti dell'uomo: "Continua a criticarmi, cosa che fa tutti i giorni. Io non sono alla ricerca di attenzioni, ma cerco una persona che mi ami e mi guardi per come merito". Quindi aveva proseguito: "Penso che sia molto invidioso di me, perché continua a rinfacciarmi il fatto che io ho due lauree, ma per studiare ho fatto dei sacrifici". E, quasi in maniera profetica, aveva concluso con un avvertimento: "Deve sbrigarsi a capire cosa vuole, perché io sono stanca. Continuo il mio percorso e poi capirò io cosa voglio, non lui".