"Temptation Island", Ale prende le distanze da Federico: "Merito una persona migliore accanto a me"

Con il passare del tempo le certezze con cui Federico si era inizialmente presentato a "Temptation Island" sembrano venire meno, soprattutto dopo le clip in cui la sua fidanzata Ale si mostra attratta dal single Lollo e appare sempre più consapevole di se stessa. Se, infatti, nella puntata d'esordio il 31enne non si era sentito toccato dalle immagini della ragazza, nel secondo appuntamento del reality il suo approccio cambia in maniera radicale.

"Sono arrivato qui molto convinto di me stesso, sentivo di avere la relazione in pugno e pensavo che tutto sarebbe dipeso solamente da me - analizza Federico durante il falò - Invece è come se lei si fosse resa conto che non esisto solo io e che c'è un mondo fuori, che forse era quello che mi auguravo. Però un conto è immaginarlo, un altro è vederlo in maniera concreta". Ma prima di arrivare a delle decisioni affrettate riesce a trattenersi: "Vorrei non agire troppo di istinto perché sarebbe stupido, altrimenti probabilmente tra un mese saremo punto e a capo". A pesare sulle sue riflessioni è soprattutto una confidenza di Ale, in cui sembra riflettere sulla difficoltà di "lasciare andare".

Dall'altra parte del villaggio, Ale rimane ancora una volta colpita dai racconti del fidanzato: "Quello che mi fa schifo più di ogni cosa è che dice di non essere innamorato di me e lo fa ridendo. Ed è un codardo perché non me l'ha mai detto in faccia". Quindi prosegue: "Dice che non gli manco, ma poi scommette che usciremo insieme. Io voglio cambiare la mia vita, voglio pensare più a me stessa perché credo di meritare una persona migliore accanto a me".

Già durante la prima puntata di "Temptation Island", Ale aveva mostrato tutta la sua delusione nel sentire il fidanzato ritenersi poco attratto da lei. "se non è innamorato doveva dirlo, è uno schifoso - aveva commentato dopo le prime clip - Speravo mi dimostrasse qualcosa qua. Dovrei mollarlo e farmi la mia vita, ma non lo faccio perché sono cretina". Nel frattempo, però, nel villaggio delle fidanzate la vicinanza del tentatore Lollo aveva permesso alla 31enne di aprirsi a nuove confidenze e di trovare un nuovo rifugio per le sue insicurezze. I primi clip mostrati a Federico non sembravano aver toccato in nessun modo la sua corazza, ma col passare dei giorni le sue certezze sembrano indebolirsi.