"Temptation Island", Federico e le confidenze sull'intimità con Ale: "Il sesso con lei non mi va"

Non è chiaro perché Federico e Ale stiano insieme. A "Temptation Island" lui si confida con le single nel villaggio dei fidanzati e spiega che lei vorrebbe una famiglia, ma lui al matrimonio non ci pensa. Lei gli ripete che lo ama, ma lui risponde solo che le vuole bene. Il sesso con lei lo annoia e neppure vedere la sua ragazza vicino a uno dei single riesce a suscitargli un minimo di gelosia.

Il primo pinnettu di Ale - Le parole di Federico sono come un pugno nello stomaco per Ale. "Ci siamo quasi abituati ad avere un'intimità non spumeggiante. Non sono sicuro di provare per lei, quello che lei prova per me. Non gliel'ho mai detto in faccia, ma non l'ho nemmeno mai negato - rivela Federico che aggiunge - quando mi chiede se la amo, cambio discorso, faccio il codardo. Le dico che le voglio bene. Ma evito certe parole, perché non penso di sentire quelle cose. Non sento l'amore. Lei è persa. Se le dico di pitturare tutto il prato di rosso con la lingua, lei lo fa. Viene qua e pittura tutto il prato con la lingua", conclude il ragazzo senza la minima paura di ferire la sua ragazza.

Il single Lollo e la reazione di Ale - Profondamente delusa dalle parole del suo ragazzo, Ale non capisce perché Federico abbia accettato di partecipare al programma quando sembrerebbe chiaramente non innamorato di lei. "Cosa è venuto a fare qui, se non è innamorato doveva dirlo. È uno schifoso. Che schifo, uno schifo totale. Speravo mi dimostrasse qualcosa qua. Dovrei mollarlo e farmi la mia vita. Non lo faccio, perché sono cretina", dichiara Ale in lacrime che inizia piano, piano ad avvicinarsi al single Lollo. Neppure la vicinanza con il tentatore riesce a smuovere Federico che resta quasi impassibile, durante il primo falò, mentre guarda le immagini della sua compagna sempre più vicina a Lollo. "Non me l'aspettavo, ma penso che un video del genere mi ha fatto quasi sentire sollevato. Non mi ha preso nessuna gelosia", dichiara l'uomo che a un certo punto non esclude che la sua fidanzata stia fingendo nell'intento di farlo ingelosire.