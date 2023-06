A rivelarlo è proprio la donna che a " Temptation Island ", mentre è circondata da alcuni single, parla dell'argomento con il suo compagno spiegando che ormai è "spenta". Mentre permette a uno dei tentatori di massaggiarle i piedi, Perla si confida nel villaggio delle fidanzate già durante la prima giornata del gioco. Mirko però non gradisce il suo atteggiamento e uscito dal pinnettu, dove è stato aggiornato sul comportamento della sua compagna, reagisce con la violenza e scaglia una bottiglia di plastica in terra.

L'intimità "spenta" "È diventata una cosa apatica, cioè lui è diventato apatico. Per me è noioso se non prende l'iniziativa". Con queste parole Perla descrive il rapporto e l'intimità con Mirko. La donna, che ammette di annoiarsi molto facilmente, desidererebbe un rapporto più coinvolgente: "Voglio un po' di fuego - si confida Perla che poi aggiunge - quando ci sto insieme c'è complicità, però lo stimolo iniziale… mi scoccia", spiega la fidanzata che descrive con noia i preliminari col compagno al punto che spesso preferisce addirittura non prendere l'iniziativa perché, stando alle sue parole, lui non la prenderebbe quasi mai.

La reazione di Mirko - Seduto nel pinnettu, Mirko guarda la sua compagna mentre si lascia massaggiare i piedi da un single nel villaggio delle fidanzate e mentre descrive con noia e senza entusiasmo i rapporti intimi con lui. Parole, quelle di Perla, molto imbarazzanti per il giovane fidanzato che replica: "L'hai spenta tu la fiamma, non l'ho spenta io". Infastidito dall'atteggiamento della sua compagna, Mirko abbandona il pinnettu per poi lasciarsi travolgere dalla rabbia che sfocia nel lancio una bottiglia di plastica in terra. "Parla della mia apatia e si fa fare un massaggio al piede dopo un giorno", conclude infastidito l'uomo infastidito da questa situazione.