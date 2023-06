"Temptation Island", le lacrime di Francesca per Manuel: "Non riesco a lasciarlo"

In due anni e mezzo di relazione Manuel ha lasciato Francesca già cinque volte. A "Temptation Island" i due fidanzati vogliono capire se ci sono i presupposti per continuare a stare insieme, ma la tensione è tanta e la si avverte già nella prima puntata. Durante la convocazione nel primo pinnettu, Francesca non scopre nulla di piacevole e scoppia in lacrime: "Mi fa stare male, ma non riesco a lasciarlo", dichiara la fidanzata.

Il piano di Manuel - Nel primo pinnettu, Francesca scopre qualcosa di cui non era a conoscenza. Durante due anni e mezzo di relazione, Manuel l'ha lasciata ben cinque volte. A "Temptation Island" Francesca scopre che ogni volta che Manuel la lasciava vedeva altre donne. "Se facessi un'altra ca***ta, lei mi perdonerebbe perché vuole stare con me. Qua, se capita di farla, poi ovviamente è difficile perdonarsi perché lo sa tutta Italia e allora riesci a prendere questa decisione", Manuel mentre parla della sua compagna lascia intendere di aver accettato di partecipare al programma quasi come se volesse spingere Francesca a lasciarlo definitivamente.

"La lascio e poi me la vado a riprendere - Manuel spiega cosa accade ogni volta che lascia la fidanzata - non me la vorrei mai riprendere perché poi io la lascio, però, poi mi scatta che mi manca. Ho paura che qualcuno se la prenda per poi fare le cose che faceva con me", ammette lasciando intendere che da parte sua, più che amore, ci sarebbe solo una forte gelosia.

Le lacrime di Francesca - Le parole di Manuel non lasciano Francesca indifferente. La fidanzata scoppia in lacrime dopo aver saputo degli incontri del suo ragazzo con altre donne e dopo aver capito che lui non ha il coraggio di lasciarla, ma neppure la voglia di condividere il futuro insieme. "So che sarebbe per me giustissimo lasciarlo perdere, ma non ho la forza", si dispera Francesca che ammette tutte le sue debolezze e l'incapacità di chiudere definitivamente con un uomo che ama, ma che non la fa sentire amata. Una condiziona precaria che non fa sperare nulla di buono per i due fidanzati.