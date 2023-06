"Temptation Island", Isabella chiede il falò di confronto immediato: Manu accetterà?

Lo sfogo di Manu - A spingere Isabella a chiedere il falò di confronto immediato sono stati gli sfoghi continui del suo ragazzo. Milanese e benestante, Isabella si dichiara molto innamorata del suo compagno ma ha paura che tra i due non potrà esserci un futuro insieme a causa delle diverse prospettive e dell’impossibilità di condurre, insieme, una vita agiata e senza difficoltà economiche. Anche Manu dichiara di essere molto innamorato di Isabella. Lui, però, si sente costantemente sminuito dalla compagna e ha paura di non renderla felice perché non riesce a sostenere i suoi ritmi di vita. "Per mesi non ho comprato un paio di scarpe nuove per portarla a cena fuori. Faccio qualsiasi cosa per lei, ma non è abbastanza e lei me lo fa pesare", rivela Manu.

La decisione di Isabella - Se da un lato Manu ritiene di essere costantemente sminuito dalla sua compagna, Isabella si mostra molto infastidita dalle accuse del compagno. Nel pinnettu e poi durante il falò con le altre fidanzate, la giovane spiega di essere innamorata di Manu e di spronarlo sempre a farlo meglio. "Mi fa passare per quella che non sono, se non fossi innamorata non starei con lui", racconta Isabella che ritiene di voler subito risolvere con il suo compagno. "Non so se sono più arrabbiata o delusa", dichiara la concorrente prima di chiedere il falò di confronto immediato. La giovane spiega di non voler rimanere un minuto in più ad ascoltare le critiche del compagno, ma fa sapere di voler risolvere tutto subito.

Da parte sua Manuel ha il diritto di rifiutare il confronto con la compagna. Appena ricevuta la comunicazione, infatti, il giovane non è sembrato entusiasta della richiesta di Isabella. Solo nella prossima puntata di "Temptation Island" sarà possibile sapere se Manu ha accettato di incontrare Isabella o se avrà deciso di rifiutare la sua richiesta e rimanere ancora nel villaggio dei fidanzati.