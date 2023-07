"Temptation Island", Gabriela chiede il falò di confronto ma poi ci ripensa; Giuseppe in lacrime davanti alle clip

A "Temptation Island" la relazione tra Gabriela e Giuseppe è sempre più incrinata e la ragazza di Scafati (Na) sembra davvero a un passo dalla richiesta del falò di confronto anticipato. Già durante la puntata d'esordio del reality, la giovane era rimasta particolarmente infastidita dall'atteggiamento del fidanzato, molto vicino alla single Roberta.

La complicità con quest'ultima è al centro delle clip anche durante la seconda puntata di "Temptation Island", al punto che Gabriela prima sfoga la sua frustrazione e successivamente scoppia in lacrime, rifiutando di vedere il video proposto dal conduttore Filippo Bisciglia. "Non ce la faccio più, io lo voglio vedere", commenta in un primo momento. Quindi, delegando il finale della clip a Vittoria, prosegue: "Io non sono qui per questo, se per lui è scoppiata la scintilla se la vede fuori da qui. Ho sofferto da gennaio ad adesso e non voglio soffrire più".



"Secondo me stai scappando da un problema: non sarebbe meglio affrontarla e capire che cosa sta accadendo", consiglia Bisciglia, che poi lascia alle altre fidanzate il compito di supportare Gabriela in questo difficile momento. A far tornare la ragazza sui propri passi, rimandando il falò di confronto, interviene anche il single Fouad, con il quale Gabriela riesce a lasciarsi andare fino a decidere di prendersi del tempo per decidere cosa fare.

Nel villaggio dei fidanzati, nel frattempo, Giuseppe deve fare i conti con le clip che mostrano la vicinanza tra Gabriela e Fouad, in cui più volte invita la giovane a ragionare con la sua testa e a non farsi condizionare da altri. "La vedo molto aperta e vedo che c'è molta attrazione con quel ragazzo", commenta il 24enne, particolarmente infastidito da alcuni atteggiamenti visti durante le clip. E una volta rientrato nel villaggio, sentenzia: "Per me è finita. Questo è un diavolo vestito da angelo".

Gabriela e Giuseppe, le frizioni della prima puntata - Già durante la prima puntata di "Temptation Island", Gabriela era stata messa alla prova da una serie di video che mostravano la vicinanza tra il fidanzato Giuseppe e la single Roberta. "Non posso fare nulla senza di lei, non posso uscire, non posso andare alle partire di calcetto senza di lei - aveva ,confidato il 24enne poche ore dopo aver iniziato il reality - Ho provato a lasciarla andare, penso di aver perso due o tre anni della mia vita". Ma se in un primo momento Gabriela aveva reagito dichiarandosi pronta a continuare da single l'esperienza nel villaggio delle fidanzate, nella seconda puntata tante certezze sembrano venire meno e continuare il viaggio dei sentimenti risulta sempre più difficile.