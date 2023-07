"Temptation Island", le prime parole di Manu e Isabella dopo il falò

"Senza di lei stavo impazzendo" Manu ha ammesso che starle lontano per pochi giorni è stata durissima: "Mi mancava... Potevano esserci due milioni di ragazze là dentro, ma la mia testa era sempre rivolta a Isa. Il fatto di non vedere mai video mi faceva stare male, perché non la vedevo. Stavo impazzendo". Anche la compagna ha sentito la sua mancanza: "Mi sono trovata bene con gli altri, ma posso stare bene con un sacco di persone ma per me lui è lui".

Progetti di convivenza Era stata Isabella a richiedere il falò, dopo aver sentito i commenti del fidanzato su di lei: "Ci sono rimasta molto male. Dalle tue parole mi è sembrato che ti chiedessi cose assurde e non credo di farlo. Poi certo su alcune cose ci dobbiamo lavorare fuori insieme". Quando è arrivata la richiesta del chiarimento, il ragazzo era molto preoccupato: "Pensavo che non le fosse andato bene qualcosa che avevo detto e che volesse lasciarmi. Invece... menomale". In progetto c'è la convivenza e Manu non sta più nella pelle: "Non vedo l'ora di andare a vivere con lei, di poterla vivere tutte le sere dopo il lavoro. Il mio desiderio è quello. E' il mio amore"