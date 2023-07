"Temptation Island", le riflessioni di Vittoria: "Daniele non mi sta mancando come pensavo"

Con il passare delle puntate di "Temptation Island" emergono in maniera sempre più evidente le frizioni che sembrano aver messo in crisi la relazione tra Vittoria e Daniele. Durante l'appuntamento in onda lunedì 17 luglio su Canale 5, entrambi sono chiamati a nuove riflessioni e a nuovi filmati che li vedono sempre più distanti.

Nel pinnettu, il trentatreenne assiste al crescente feeling tra la compagna e il single Edoardo, per poi liberare tutta la sua frustrazione. "Allora me la godo anche io, però non ho bisogno di fare tutto questo qua dentro visto che la sto conoscendo", commenta riferendosi all'avvicinamento con la single Benedetta. Quindi prosegue: "Ha passato metà esperienza a insultarmi, poi finalmente si è stancata e ha iniziato il suo percorso a bomba. Ma non ha mai menzionato la coppia e i nostri problemi".

Le riflessioni di Daniele proseguono ancora dopo le clip proposte durante il quarto falò: "Partiamo dal presupposto che se continua così torna a casa senza di me. Sono venuto qui chiedendomi se avere o no un figlio con lei, ma dopo gli ultimi video la mia domanda si è trasformata in Voglio stare ancora con lei?. Più che geloso, mi sento schifato".

Nel villaggio delle fidanzate, invece, Vittoria deve fare i conti non solo con i filmati che ritraggono il fidanzato in compagnia della single Benedetta, ma anche con i sentimenti che realmente prova. "All'inizio ho notato che lui manteneva le distanze fisiche con questa ragazza, cosa che io non ho fatto. Era una cosa che mi ero ripromessa, ma stando qua diventa difficile non ricevere un abbraccio o una carezza, quello che mi manca nella quotidianità".

"Sto legando con una persona, credo che lui lo abbia visto e gli abbia fatto male", aggiunge ipotizzando che i comportamenti di Daniele derivino da un riflesso dei suoi.

Quindi prosegue nella sua analisi, fino alla rivelazione finale: "Vivendo di giorno in giorno ci si rende conto di tante mancanze e, senza mettere in discussione il mio sentimento, inizio a valutare l'ipotesi che magari stiamo insieme anche per abitudine, perché non mi sta mancando come pensavo. Questo non lo avevo messo in conto e a oggi mi spaventa più tornare a come stavo prima anziché stare da sola".