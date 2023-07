"Temptation Island", Perla e Mirko tra accuse reciproche e nuove conoscenze: "Perché non chiede il falò?"

L'esperienza di Perla e Mirko a "Temptation Island" prosegue tra continue tensioni e accuse reciproche, con lui sempre più vicino alla tentatrice Greta e lei distratta dalla complicità con Igor.

Il ragazzo di Rieti, protagonista anche di una romantica uscita esterna in una spa, fa capire a più riprese di sentirsi protagonista di una nuova intesa e si lascia andare a confidenze e gesti che mandano in crisi la fidanzata. "Mi fa paura il fatto che abbia avuto voglia di vivere l'esterna, di vederlo in imbarazzo con lei", commenta Perla, che non riesce a trattenere le lacrime di fronte alle numerose clip. "Mi fa piangere il modo in cui si pone nei confronti di questa persona, le sue emozioni e i suoi occhi perché vedo che sta bene ed è felice".

Perla prosegue descrivendo la difficoltà nel rivederlo così complice con un'altra persona e arriva a farsi nuove domande sul loro percorso: "Lui è preso e si è già dato delle risposte, perciò non capisco perché non abbia ancora chiesto il falò di confronto".

Poco dopo anche Mirko, che durante le prime puntate di "Temptation Island" si era sentito particolarmente ferito da alcune dichiarazioni della fidanzata, vive momenti di grande rabbia alla vista dei nuovi video che immortalano la sintonia tra Perla e il tentatore Igor.

"Lei è presa e sta vedendo in lui tutto quello che io non le do. Io sto facendo il mio percorso e sto scoprendo la parte positiva di me, mentre lei ha provato a gettare tutti i problemi su di me quando non è così. E sono contento che stia venendo fuori la verità".

Lo sfogo arriva poco dopo la serata del quarto falò, quando al rientro nel villaggio dei fidanzati Mirko si lascia andare con gli altri concorrenti del docureality e soprattutto ritrova il sorriso grazie al supporto di Greta.