Selvaggia Roma si sposa: la proposta a sorpresa al battesimo della figlia

Selvaggia Roma è pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua vita, godendosi la sua bella famiglia. Una soddisfazione doppia per lei, che qualche anno fa aveva dato alla luce una bambina morta. Come ha recentemente raccontato a Verissimo, infatti, nel 2022 l'influencer ha portato avanti la gravidanza sapendo che la bambina sarebbe potuta non sopravvivere. "Quando ho saputo di essere incinta, ho fatto i controlli di routine e lì ho scoperto di avere il citomegalovirus. Sono arrivata al quinto mese, ma mi hanno comunicato che la bambina era stata contagiata dal virus", aveva raccontato in lacrime. "Ho affrontato 17 ore di travaglio sapendo che non avrei mai potuto abbracciarla viva. È stato terribile, qualcosa che non augurerei nemmeno al mio peggior nemico"