Suzuki Swift: agile, compatta e con la trazione integrale

La nostra Suzuki Swift Hybrid ha la trazione integrale “intelligente” che non richiede alcun intervento da parte del guidatore. Fa tutto da sola. E non solo è 4x4 ma è pure attenta all’ambiente! Sotto il cofano c’è il motore 1.200 benzina a tre cilindri abbinato a un sistema ibrido da 12 volt e al cambio manuale a cinquemarce che promette consumi ed emissioni piuttosto contenuti. Ci vogliono, secondo i dati dichiarati dalla Casa, nel ciclo misto WLTP, poco meno di 5 litri per percorrere 100 Km! Con emissioni di CO2 pari a 110 g per Km, mentre la 2 ruote motrici emette solo 99g/km e questo significa che in una città come Milano si può accedere all’area C senza pagare il ticket