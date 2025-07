"Temptation Island" si prepara al gran finale: a che punto sono le coppie

Lucia e Rosario sono fidanzati da due anni e stanno portando avanti una relazione a distanza tra Milano e Modena. La ragazza vorrebbe andare a convivere, ma il compagno non si sente ancora pronto per questo passo. All'interno del villaggio la ragazza, confrontandosi anche con il single Andrea, sta mettendo in dubbio l'amore di Rosario ed è sempre più convinta che il suo sentimento non sia corrisposto. Anche Rosario ha avuto modo di riflettere sul rapporto e la presenza del tentatore gli ha fatto scattare una gelosia che non aveva mai provato prima. Lei sperava che lui richiedesse il falò, ma al momento non l'ha ancora chiamata per il confronto finale.