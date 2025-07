"Temptation Island", Lucia si fa massaggiare da un single e Rosario scaraventa in aria una sedia

Il conduttore Filippo Bisciglia mostra a Rosario alcune clip in cui Lucia appare molto vicina al tentatore Andrea. I due si scambiano sguardi intensi e si provocano un po' a vicenda, tanto che la ragazza si fa anche massaggiare dal single. Il fidanzato è davvero sorpreso dell’atteggiamento di Lucia e probabilmente non si sarebbe mai aspettato questo suo comportamento. "Io sono venuto qui senza dubbi su questa donna, era lei ad avere dei dubbi per via della convivenza. Io ho sempre pensato che fosse una ragazza estremamente fisica e per certi versi leggera", spiega Rosario. E aggiunge: "Io non sono mai stato con persone leggere e non so cosa significa. Vederla rapportarsi in questo modo non solo mi fa male, mi fa anche molto dubitare. Io in due anni non ho mai visto una scena del genere e noi abbiamo lavorato in discoteca che è probabilmente il posto più provocante che possa esistere per dei ragazzi giovani. Una vicinanza del genere non l'ho mai vista e sono molto arrabbiato".