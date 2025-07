"Temptation Island", Sonia B. lascia Simone al falò di confronto: "Era un viaggio nei sentimenti, non nei letti"

Dopo che il conduttore Filippo Bisciglia mostra alla coppia le immagini delle dichiarazioni di Simone e del bacio con la tentatrice, Sonia comincia a litigare con il ragazzo. "Tu non sai che cos'è il rispetto, che cosa significa amare e che cosa significa essere apprezzati. Tu non hai capito nulla", tuona la ragazza. "Hai perfettamente ragione", replica Simone. "Tu devi stare zitto perché mi fai schifo. In sei anni io ti ho dato tutto, tu oggi sei qualcuno perché io ti ho dato la mia luce, senza di me non sarai niente e nessuno. Il rispetto per te non esiste", attacca Sonia. "Il rispetto per me esiste, il problema è che mi sono spinto oltre i miei limiti per capire e sapevo che ti avrebbe fatto soffrire", spiega Simone. "Era il viaggio nei sentimenti, non nei letti. Tu mi hai sempre fatto soffrire e mi hai tolto tutto, mi hai prosciugato l'anima", ribatte la ragazza.