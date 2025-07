Filippo Bisciglia confessa a Sonia B. di avere delle immagini importanti da mostrarle. Lei non si mostra sorpresa perché il comportamento di Simone nelle puntate precedenti le aveva già fatto intuire che qualcosa sarebbe potuto accadere facilmente. Ma quando parte il secondo video, la realtà supera ogni sospetto: le immagini lasciano la ragazza completamente scioccata. Nella prima clip Simone comincia a flirtare in maniera esplicita con la tentatrice Rebecca. "Io penso che lui non sia più innamorato di me già da un po', solo che non ha mai avuto il coraggio di dirmelo per convenienza. Gli faccio comodo perché sono una brava persona e perché sa che ho dei valori reali, quelli che non ha lui. Io non posso venire qui e vedere già dal primo giorno lo schifo", commenta in lacrime Sonia B.