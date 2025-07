"Temptation Island", Alessio e Sonia M. si lasciano al falò di confronto finale

Tuttavia, le cose non sono andate nel migliore dei modi. "Sono tornato per chiederle scusa e per guardarla negli occhi", è stata la premessa di Alessio che aveva fatto presagire una possibile svolta favorevole alla loro vicenda. In realtà, però il confronto non è riuscito a spostarsi dal motivo di scontro che li aveva portato allo stallo delle prime due puntate: da un lato, Sonia, non è riuscita ad accettare la frase del compagno che aveva dichiarato: "Non so se l'ho mai amata", dall'altro, invece Alessio ha continuato a ribadire il fatto di non essere riuscito a capire davvero i suoi sentimenti a causa della scelta di Sonia, che ha deciso di interrompere il percorso di entrambi nel programma.