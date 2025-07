"Temptation Island", l'assurda richiesta di Marco: "Falò a tre con Denise e Flavio"

"Ho capito che c'è vita oltre alla relazione con Marco", sono le parole di Denise al single Flavio. "Sto riscoprendo questo lato di me che mi sta riuscendo a sorprendere - ha spiegato Denise, confidandosi con il tentatore -. Non voglio farmi bastare certe cose. Le cose che lui mi ha dato fino ad adesso, me le sono fatta bastare". Inoltre la ragazza ha ribadito che c'è vita oltre lui e di temere di conoscere la solitudine. "Mi sono riscoperta e ho la conferma che alle persone piace stare con me - ha aggiunto Denise -. Anche parlare con te mi ha fatto capire che ci sono persone in grado di capirmi". Ma non è finita qui, perché oltre alle parole, sembra crescere anche l'intimità fisica tra Flavio e Denise: i due hanno ballato insieme, e in alcuni momenti sono apparsi sempre più vicini, con degli abbracci.