"Temptation Island", Rosario in lacrime per Lucia: "Le ho chiesto tempo"

Nel momento del falò, Filippo Bisciglia rivela a Lucia di non avere video per lei. Il falò di Rosario, invece, si trasforma in una sorta di confessionale sulla sua indecisione riguardo alla convivenza: "Vivo a Milano da un anno per cercare un mio ambiente e ricominciare piano piano - ha spiegato il ragazzo -. Nei primi cinque mesi lei accettava di fare avanti e indietro, dopo non mi sono più ritrovato una ragazza solare e leggera, ma tutto il contrario". Rosario poi si lascia andare all'emozione: "La convivenza deve essere una scelta perché due persone devono sentire la magia. La magia non è scattata dall'inizio - ha aggiunto -. Dopo sette anni ho preso una piccola casa e quel poco spazio per me è vitale. Io cerco di condividere il 99% con lei, ma quei due giorni cerco di stare da solo a casa".