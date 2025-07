"Temptation Island", la gelosia di Maria Concetta per Angelo: "Lo ammazzo"

A "Temptation Island", nella terza puntata di questa edizione, è arrivato il momento di approfondire la storia tra Maria Concetta e Angelo. La ragazza, da sempre molto gelosa del compagno, ha vista per la prima volta delle immagini di lui. "In questo anno e mezzo ci sono state delle tentazioni - ha confidato il ragazzo alle telecamere della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia -, qualche ragazza mi ha scritto ma io non ho mai risposto. Non l’ho fatto perché non voglio mancarle di rispetto e anche perché ho paura di lei. Oggi però mi chiedo se sia davvero la donna giusta per me".