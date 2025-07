"Temptation Island", falò di confronto shock: Marco lascia Denise

Marco è fortemente infastidito dai video dei dialoghi tra Denise e il tentatore Flavio. Il fidanzato, dopo aver corso disperatamente lungo la spiaggia cercando di dirigersi verso il villaggio delle fidanzate, decide di chiamare il conduttore Filippo Bisciglia per chiedere il falò di confronto anticipato con la sua fidanzata. Denise accetta e si presenta in spiaggia, ma il confronto tra i due è acceso e il ragazzo non sembra voler accettare le sue scuse. "Non pensavo che tu mi ritenessi un immaturo e un senza p***e. Mi hai paragonato al tentatore e mi ha dato fastidio", tuona Marco. "Non ho detto che sei senza p***e, ma che le ho io. Non ti ho paragonato a lui e quando tu te ne sei andato con un'altra, quanto mi ha dato fastidio?", replica Denise. E aggiunge: "Quando tu mettevi like alle altre donne che facevi? Non mi paragonavi?". "Ho sbagliato e ti ho chiesto sempre scusa", spiega il ragazzo. "Io adesso ti ho chiesto scusa. Che vuol dire? Io qui sapevo di essere ripresa e ho fatto tutto alla luce del sole, tu sei stato più subdolo: mi facevi piangere e te ne sei fregato".