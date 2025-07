"Temptation Island", Antonio perde il controllo e corre verso il villaggio delle fidanzate

Accecato dalla rabbia, Antonio si lancia in una corsa furiosa sulla spiaggia, deciso a raggiungere il villaggio delle fidanzate per affrontare il tentatore faccia a faccia. "Francesco, vieni qua!", grida con voce carica di tensione. Ma la corsa si interrompe bruscamente: Antonio si ferma, trattiene l'impulso e fa marcia indietro, tornando al villaggio dei fidanzati. Non è riuscito a incontrare né Francesco né Valentina, ma ormai ha preso una decisione: chiederà il falò di confronto anticipato. Riusciranno a incontrarsi e a chiarire una volta per tutte?