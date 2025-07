"Temptation Island", cosa è successo nella quinta puntata

Vacilla anche la coppia formata da Valerio e Sarah. Se nelle scorse puntata la fidanzata lo ha fatto soffrire confessando che ha incontrato altri uomini per prendere un caffè e che sentiva spesso l'ex, Valerio prepara la sua vendetta con la single Ary. Il feeling tra di loro è innegabile, ad unirli c'è anche la passione per il calcio e la Lazio. Sarah, che gioca con il tentatore Salvatore, vede i video in cui Valerio va in bagno con Ary (senza le telecamere) e si infuria: "Per me finisce qua". Ma poi resta.