Fughe e tradimenti: ecco cos'è successo a "Temptation Island"

In attesa di scoprire cosa succederà nella prossima puntata di "Temptation Island" (in onda in prima serata su Canale 5), il quarto appuntamento con il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia è stato ricco di emozioni. Marco è scappato dal villaggio dei fidanzati per raggiungere la sua Denise, che ha poi mollato di fronte al falò nonostante provi ancora qualcosa per lei. Per Sonia B. ci sono diversi video del fidanzato Simone in compagnia della single Rebecca. I segni di un'attrazione reciproca sono inequivocabili. lui le spalma la crema, poi si avvinghiano in piscina e infine si chiudono in bagno per baciarsi. Come finirà per la coppia?