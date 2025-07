"Temptation Island", Maria Concetta chiede il falò immediato con Angelo: "Fa le cose di nascosto"

Nella clip mostrata a Maria Concetta, Marianna analizza il comportamento di Angelo e spiega come si stia contenendo a causa del contesto. E aggiunge: "Stavamo qua fuori dalla porta, prima di entrare, senza microfoni e senza telecamere. Non ha detto che vuole uscire sicuramente con me, ma che semmai fuori ci vediamo".

"Fa le cose di nascosto, come dice lei", è l'accusa di Maria Concetta, talmente scossa da quanto visto da dirigersi direttamente in spiaggia per chiedere il falò di confronto anticipato. "Sicuramente ha paura di affrontarmi, sa quello che gli aspetta", aggiunge ancora la ragazza mentre attende l'arrivo del fidanzato.



Per seguire l'incontro tra i due e scoprire se la loro storia d'amore avrà una seconda occasione bisognerà aspettare le ultime due puntate di "Temptation Island", in onda mercoledì 30 e giovedì 31 luglio in prima serata su Canale 5.