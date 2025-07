"Temptation Island", Valerio bacia la single Ary e al falò chiude la storia con Sarah

"Siamo entrati perché io avevo messo in dubbio i sentimenti che provavo nei tuoi confronti e tu altrettanto", esordisce Valerio, ripercorrendo le tappe del viaggio nei sentimenti fatto nel reality, passando dalle clip che riguardavano la fidanzata alla conoscenza con la single Ary. Il falò passa dunque dalla clip che immortala il bacio tra i due e che innesca la discussione.



"Sapevi che dall'altra parte c'ero io, stiamo a meno di un chilometro. C'era bisogno di fare tutto questo?", commenta Sarah, visibilmente delusa. "Non ho fatto nulla per ripicca", ammette il ragazzo nel tentativo di chiarire gli obiettivi del suo percorso, prima di lasciarsi andare alle lacrime. "Credimi, fa male più a me che a te. Ogni volta che ti vedo piangere è come subire dei pugni in faccia". E ancora: "Non pensare che il mio percorso sia stato tutto così, perché nei primi giorni ho avuto dei momenti di grande debolezza".