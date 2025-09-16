"Temptation Island", Rosario lascia Lucia e diventa tronista di "Uomini e Donne"

Dopo la fine della sua storia con la ragazza, lui accetta il trono del dating show di Maria De Filippi
© Da video
Svolta a sorpresa nella storia tra Rosario e Lucia. Nella puntata di "Temptation Island e poi... e poi..." il ragazzo ha deciso di accettare di diventare tronista di "Uomini e Donne" per la prossima stagione televisiva. La decisione, a sorpresa, arriva al termine di una puntata in cui è stato svelato come sono andate le cose tra i due ragazzi dopo la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia.
A raccontare gli sviluppi per prima è Lucia. Filippo Bisciglia mostra un video in cui Rosario spiega di aver scoperto che la sua fidanzata ha organizzato una rimpatriata con i ragazzi single di Temptation Island: "Sono allibito da come una persona non si renda conto di quanto possa fare male a un rapporto. Io porto rispetto anche dopo la fine del rapporto", ha detto.
Lucia spiega che dopo la fine della trasmissione si è sentita libera di rivedere i suoi vecchi compagni di villaggio per tornare a vivere "Momenti spensierati". E su Rosario dice: "Era arrabbiato, non mi è stato vicino - ha detto - non è vero che mi ha difeso dalle critiche. Io sono entrata qui con intenzioni sane, volevo andare a convivere, quando però sono entrata qui ho scoperto una persona che tirava su dei muri, quindi non ce la facevo più". Il ragazzo poi, racconta di aver avuto un confronto con Lucia: "Mi svela che c'è stato un rapporto con Andrea, provo ad andare oltre, e allo stesso tempo chiedo di Salvatore, perché la conosco e perché sono venuto a sapere che aveva un interesse per questa persona, ma non mi ha voluto dire niente, finchè non abbiamo affrontato più il discorso, siamo stati insieme una notte, ma il mattino dopo si è rotto tutto. Io non ho nè stima nè fiducia, vengo a sapere poi che con Salvatore non c'è stato solo un bacio". A questo video, Lucia replica sostenendo che le cose sono andate peggiorando ma Rosario, in un nuovo video rincara la dose. La ragazza allora si lascia andare alle lacrime: "Per me un rapporto deve avere reciprocità - ha detto -, il sentimento da parte mia c'è, perchè altrimenti avrei costruito qualcos'altro".
Poi è Rosario a parlare con Bisciglia. Il ragazzo racconta quello che ha vissuto dopo aver scoperto della conoscenza di Lucia con Andrea e Salvatore. "Dopo quella notte insieme non la riesco più a riconoscere lì sento che cambia qualcosa, infatti parto anch'io per le vacanze e la blocco su whatsapp. Sento da quel momento, che ormai c'è una lontananza emotiva", ha ammesso. Rosario infine guarda un video di Lucia in cui lei racconta che Rosario ha chiamato la madre per dirle che la ama ancora. Davanti a Bisciglia, Rosario si corregge: "Sicuramente il nostro non è amore, ho chiesto scusa di quel ti amo".
Al termine dell'incontro con Bisciglia, Rosario viene invitato a scendere una scalinata. Davanti a sè si trova la possibilità di diventare tronista di "Uomini e donne": "Credo che un percorso di questo tipo va fatto in massima libertà, mi rendo conto che indietro non tornerò mai - ha ammesso giustifcando la scelta di accettare -. Ho paura di fare questo passo, tanto. Credo che un'occasione me la meriti, spero di potermi aprire con la consapevolezza che l'amore esiste, e credo di meritarmelo, non solo per quello che ho passato ma per quello che ho dato".
Commenti (0)