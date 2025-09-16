"Temptation Island", Rosario lascia Lucia e diventa tronista di "Uomini e Donne"

Lucia spiega che dopo la fine della trasmissione si è sentita libera di rivedere i suoi vecchi compagni di villaggio per tornare a vivere "Momenti spensierati". E su Rosario dice: "Era arrabbiato, non mi è stato vicino - ha detto - non è vero che mi ha difeso dalle critiche. Io sono entrata qui con intenzioni sane, volevo andare a convivere, quando però sono entrata qui ho scoperto una persona che tirava su dei muri, quindi non ce la facevo più". Il ragazzo poi, racconta di aver avuto un confronto con Lucia: "Mi svela che c'è stato un rapporto con Andrea, provo ad andare oltre, e allo stesso tempo chiedo di Salvatore, perché la conosco e perché sono venuto a sapere che aveva un interesse per questa persona, ma non mi ha voluto dire niente, finchè non abbiamo affrontato più il discorso, siamo stati insieme una notte, ma il mattino dopo si è rotto tutto. Io non ho nè stima nè fiducia, vengo a sapere poi che con Salvatore non c'è stato solo un bacio". A questo video, Lucia replica sostenendo che le cose sono andate peggiorando ma Rosario, in un nuovo video rincara la dose. La ragazza allora si lascia andare alle lacrime: "Per me un rapporto deve avere reciprocità - ha detto -, il sentimento da parte mia c'è, perchè altrimenti avrei costruito qualcos'altro".