Alex Belli e Delia Duran a "Verissimo": "Presto saremo genitori"

"Ho fatto tre test di gravidanza per essere sicura che era tutto vero", dice Delia Duran. La coppia che nella "casa più spiata d'Italia" ha fatto a lungo parlare di sè per il "triangolo" con Soleil Sorge e per l'idea di "amore libero", racconta di aver superato la crisi e di aver avviato il "cantiere" per allargare la famiglia. "Era diventata una ricerca assillante ma la nostra vittoria è stata quella di non essere caduti in quel tipo di ansia", spiega l'attore di "Centovetrine". Delia aggiunge poi come il rapporto con la fede sia stato prezioso nel tentativo di avere un figlio in modo naturale. "Ho fatto un viaggio devozionale a Napoli insieme a Guenda Goria dove ho pregato sulla sedia della fertilità", racconta.