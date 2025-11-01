Alex Belli e Delia Duran a "Verissimo": "Presto saremo genitori"

La coppia racconta le difficoltà nel concepimento: "Dopo cinque anni eravamo quasi rassegnati"
© Da video
"Sapere di essere rimasta incinta è un'emozione fortissima". A "Verissimo" Delia Duran insieme al marito Alex Belli annuncia l'arrivo del loro primo figlio. "Dopo cinque anni di tentativi finalmente ce l'abbiamo fatta", dice la modella.
"Pensavamo di non essere in grado di concepire in modo naturale, è una benedizione", spiega la Duran che insieme al marito nel 2022 ha partecipato alla sesta edizione di "Grande Fratello Vip". "Da quando abbiamo iniziato la nostra relazione sette anni fa ci sono stati tanti progetti di vita e avevamo quasi perso le speranze", aggiunge Belli.
"Ho fatto tre test di gravidanza per essere sicura che era tutto vero", dice Delia Duran. La coppia che nella "casa più spiata d'Italia" ha fatto a lungo parlare di sè per il "triangolo" con Soleil Sorge e per l'idea di "amore libero", racconta di aver superato la crisi e di aver avviato il "cantiere" per allargare la famiglia. "Era diventata una ricerca assillante ma la nostra vittoria è stata quella di non essere caduti in quel tipo di ansia", spiega l'attore di "Centovetrine". Delia aggiunge poi come il rapporto con la fede sia stato prezioso nel tentativo di avere un figlio in modo naturale. "Ho fatto un viaggio devozionale a Napoli insieme a Guenda Goria dove ho pregato sulla sedia della fertilità", racconta.