Mattia Bottolo sull'infortunio di Daniele Lavia: "Vittoria al mondiale dedicata a lui"

Ospite a "Verissimo" il pallavolista parla anche delle sue esultanze in campo: "Sono espressione della mia passione"
© Da video
Reduce dalla storica vittoria dell'Italvolley al mondiale 2025 di pallavolo nelle Filippine, Mattia Bottolo racconta a "Verissimo" le emozioni vissute nella finale disputata a Manila contro la Bulgaria. "Il destino mi ha portato in campo", spiega lo schiacciatore originario di Bassano del Grappa, Vicenza, e attualmente in forze alla Lube.
Bottolo ha partecipato da titolare dopo il grave infortunio alla mano destra di Daniele Lavia poco prima di partire per l'Asia. "Questo tipo di incidenti di norma non capita a uno sportivo anche se sappiamo che la nostra salute non è sempre garantita", spiega il pallavolista che poi aggiunge: "Quello che è capitato a Daniele è pura sfortuna".
"Il mondiale lo abbiamo giocato per noi stessi ma lui è sempre rimasto dentro la squadra, la vittoria è dedicata a lui", sottolinea Mattia Bottolo che ricorda il momento in cui il capitano Simone Giannelli è salito sul podio con la maglia di Lavia, un gesto dal forte significato simbolico. Lo schiacciatore veneto è diventato noto anche per le sue esultanze sopra le righe dopo ogni punto segnato. "Sono contento di questo mio lato a volte e a volte no perché attirano gli scherzi da parte dei compagni", ironizza Bottolo. E aggiunge: "Vengono fuori quando c'è molta pressione, mi piace pensarle come una forma di espressione della passione e della voglia di stare in campo".