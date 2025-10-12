Mattia Bottolo sull'infortunio di Daniele Lavia: "Vittoria al mondiale dedicata a lui"

"Il mondiale lo abbiamo giocato per noi stessi ma lui è sempre rimasto dentro la squadra, la vittoria è dedicata a lui", sottolinea Mattia Bottolo che ricorda il momento in cui il capitano Simone Giannelli è salito sul podio con la maglia di Lavia, un gesto dal forte significato simbolico. Lo schiacciatore veneto è diventato noto anche per le sue esultanze sopra le righe dopo ogni punto segnato. "Sono contento di questo mio lato a volte e a volte no perché attirano gli scherzi da parte dei compagni", ironizza Bottolo. E aggiunge: "Vengono fuori quando c'è molta pressione, mi piace pensarle come una forma di espressione della passione e della voglia di stare in campo".