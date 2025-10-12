Miriam Leone e la gravidanza sul set: "Temevo danni per mio figlio"

Ospite a "Verissimo" l'attrice: "Le sarte mi allargavano i vestiti di nascosto"
© Da video
Ospite a "Verissimo" l'attrice Miriam Leone racconta la difficile ricerca di un equilibrio tra gli impegni cinematografici con quelli da neo-mamma. Il primo figlio, Orlando, nato il 29 dicembre 2023 dall'unione con il marito Paolo Carullo è arrivato al termine di una gravidanza vissuta in parte sul set. "Non sapevo se sarei riuscita ad aver un figlio poi ci ho provato ed è arrivato subito", confida.
"Ho scoperto di essere incita sul set del film 'Miss Fallaci' dove (per esigenze di copione ndr) dovevo fumare molte sigarette ogni giorno", racconta Miriam Leone che aggiunge di aver preferito tenere per sè la notizia nei primi tre mesi: "Ero preoccupata che il fumo potesse far male al bambino ed ero arrivata a dare delle dritte al regista".
Miriam Leone racconta come al quarto mese di gestazione abbia deciso di condividere la notizia sul set e di come sia rimasta sorpresa. "Ho chiamato tutte le sarte e le costumiste sul mio camper ma appena ho fatto cenno loro che avevo qualcosa da dire mi hanno fermata dicendomi che da mesi avevano iniziato ad allargare i vestiti", dice.