Miriam Leone e la gravidanza sul set: "Temevo danni per mio figlio"

Miriam Leone racconta come al quarto mese di gestazione abbia deciso di condividere la notizia sul set e di come sia rimasta sorpresa. "Ho chiamato tutte le sarte e le costumiste sul mio camper ma appena ho fatto cenno loro che avevo qualcosa da dire mi hanno fermata dicendomi che da mesi avevano iniziato ad allargare i vestiti", dice.