Lucia Ocone: "Sono single da molto tempo, sto bene da sola"
L’attrice racconta a "Verissimo" la sua situazione sentimentale: "Dovesse arrivare qualcuno, mi deve fare stare meglio di come sto adesso"
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L'attrice Lucia Ocone, tra i protagonisti de "I Cesaroni - Il ritorno", in onda da lunedì 13 aprile in prima serata su Canale 5, si è raccontata nel salotto di "Verissimo", parlando anche della sua attuale situazione sentimentale.
"Sono sola da molto tempo, quindi ho un mio equilibrio, io sto bene da sola, non ho nessun vuoto da riempire, non mi sento meno completa perché non ho una relazione, dovesse arrivare qualcuno, mi deve fare stare meglio di come sto adesso".
"Ho corteggiatori ma sono molto ego riferiti, sono 'ciao come sto?' - ha detto l'attrice - io sono rimasta una boomer all'antica, quindi sei tu che devi corteggiarmi, la regina della casa sono io, potremmo parlare per ore, la verità è che deve arrivare qualcuno che ti fa perdere la testa, l'amore quando arriva non lo decidi tu".
"Tutti i fidanzati che ho avuto, era proprio una questione di energia, chimica - ha proseguito Lucia Ocone - perché quella persona magari non era bellissima ma aveva quel carisma".