Lucia Ocone: "Sono single da molto tempo, sto bene da sola"

"Ho corteggiatori ma sono molto ego riferiti, sono 'ciao come sto?' - ha detto l'attrice - io sono rimasta una boomer all'antica, quindi sei tu che devi corteggiarmi, la regina della casa sono io, potremmo parlare per ore, la verità è che deve arrivare qualcuno che ti fa perdere la testa, l'amore quando arriva non lo decidi tu".