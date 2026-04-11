Delia Duran parla della nascita del figlio: "È stata un'emozione enorme"
La modella venezuelana e Alex Belli raccontano a "Verissimo" le loro prime due settimane da genitori del piccolo Gabriel
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Delia Duran e Alex Belli, ospiti a "Verissimo", hanno raccontato le loro prime due settimane da genitori del piccolo Gabriel. "Un'emozione enorme, nel momento in cui gli ho dato il primo bacio è stato così emozionante, puro, faccio fatica a descrivere questa emozione", le parole della modella che ha dato alla luce il piccolo con un parto cesareo programmato.
"Diventare mamma mi ha fatto capire tante cose - ha aggiunto Delia Duran - è difficile, ti cambia la vita, tenere il bimbo 24 ore su 24 per me è la cosa più bella".
"Alex mi ha stupito come padre - ha specificato Delia Duran - è bravo, non pensavo che fosse così attaccato al bambino. A Gabriel non basta solo l'allattamento materno, ma ha anche l'aggiunta del biberon, quindi facciamo a turno", ha aggiunto la modella.
L'attore ha poi raccontato l'emozione di diventare padre. "Ho deciso di seguire il parto e perciò è stata un'emozione incredibile, il primo pianto, appena lo abbiamo posizionato sul petto della mamma si è calmato e io ho iniziato a piangere, non me l'aspettavo, te lo possono raccontare ma finché non la provi, è pazzesco", ha concluso Alex Belli.