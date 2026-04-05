Enrica Bonaccorti, la figlia Verdiana: "I nostri ultimi giorni insieme in ospedale"
A "Verissimo" ricorda la conduttrice, morta il 12 marzo scorso: "Quella notte le ho sussurrato che poteva lasciarmi"
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Ospite a "Verissimo" Verdiana Pettinari ha ricordato la madre Enrica Bonaccorti, la conduttrice morta a 76 anni il 12 marzo scorso dopo una lotta contro il tumore al pancreas annunciata pubblicamente nel settembre 2025.
"Mia mamma è peggiorata all'improvviso il 18 febbraio scorso quando ha avuto un'emorragia ed è stata operata d'urgenza la notte stessa", racconta. Poi l'uscita dalla terapia intensiva, il lieve miglioramento e quei giorni trascorsi in reparto che Verdiana Pettinari più volte definisce "surreali" e "meravigliosi". "Voleva parlare con tutti, quando si è svegliata dalla terapia intensiva ha preso in mano il telefono e ha chiamato persone che non sentiva da anni perché voleva celebrare la vita", continua. E aggiunge: "Mi sono resa conto che lei aveva una consapevolezza enorme e aveva capito tutto".
Nel salotto del talk show di Canale 5 Verdiana Pettinari racconta che la madre Enrica Bonaccorti si è spenta "piano piano". "In quell'ultima notte un pò magica e un pò spirituale, le ho parlato e un'ora dopo è volata via", dice. "Le ho sussurrato che la lasciavo andare, che andava bene così e che non era giusto continuare a tenermela vicina in senso fisico", confida la figlia della nota conduttrice televisiva che poi aggiunge: "Sono convinta che mia mamma abbia sentito tutto perché anche se incosciente il suo respiro si è calmato e abbiamo respirato insieme, fino all'ultimo".