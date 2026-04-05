Enrica Bonaccorti, la figlia Verdiana: "I nostri ultimi giorni insieme in ospedale"

"Mia mamma è peggiorata all'improvviso il 18 febbraio scorso quando ha avuto un'emorragia ed è stata operata d'urgenza la notte stessa", racconta. Poi l'uscita dalla terapia intensiva, il lieve miglioramento e quei giorni trascorsi in reparto che Verdiana Pettinari più volte definisce "surreali" e "meravigliosi". "Voleva parlare con tutti, quando si è svegliata dalla terapia intensiva ha preso in mano il telefono e ha chiamato persone che non sentiva da anni perché voleva celebrare la vita", continua. E aggiunge: "Mi sono resa conto che lei aveva una consapevolezza enorme e aveva capito tutto".