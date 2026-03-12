Enrica Bonaccorti, i messaggi di cordoglio: "Resterai per sempre nei nostri cuori"
Sui profili social di "Verissimo" è stata pubblicata un'immagine della conduttrice con Silvia Toffanin. Mara Venier: "Sarai sempre con me"
La notizia della morte di Enrica Bonaccorti ha scosso il mondo della televisione. Si moltiplicano i messaggi di cordoglio di amici e colleghi della conduttrice. Sui profili social di "Verissimo" è stata pubblicata un'immagine del noto volto con Silvia Toffanin e la scritta: "Resterai per sempre nei nostri cuori". "Enrica mia, sarai sempre con me", è invece il messaggio con cui su Instagram Mara Venier ha ricordato l'amica scomparsa.
Anche Antonella Elia ha dedicato un pensiero social a Bonaccorti: "La mia 'dolce Enrica' è volata in cielo… e ora è tornata a essere un angelo". "Ciao Enrica, donna dai mille talenti e regina del mezzogiorno", ha scritto, invece, su Instagram Antonella Clerici.
La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha invece affidato il suo messaggio di cordoglio a X: "Ciao Enrica. Hai vissuto da protagonista. Ora sarà il cielo a godere della tua bravura e della tua bellezza. Buon viaggio".