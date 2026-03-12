Enrica Bonaccorti, i messaggi di cordoglio: "Resterai per sempre nei nostri cuori"

La notizia della morte di Enrica Bonaccorti ha scosso il mondo della televisione. Si moltiplicano i messaggi di cordoglio di amici e colleghi della conduttrice. Sui profili social di "Verissimo" è stata pubblicata un'immagine del noto volto con Silvia Toffanin e la scritta: "Resterai per sempre nei nostri cuori". "Enrica mia, sarai sempre con me", è invece il messaggio con cui su Instagram Mara Venier ha ricordato l'amica scomparsa.