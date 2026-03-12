Enrica Bonaccorti è morta, aveva 76 anni

La conduttrice aveva dichiarato pubblicamente di avere un tumore al pancreas tramite un post sui social. "È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c'è… Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell'assenza, ma l'avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora (Giorgi, morta a marzo 2025 per un tumore al pancreas, ndr), non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all'inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi", aveva scritto.