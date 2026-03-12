Enrica Bonaccorti è morta, aveva 76 anni

© Ansa
Conduttrice televisiva e radiofonica, oltre che attrice. Nel settembre 2025 aveva dichiarato pubblicamente di avere un tumore al pancreas
È morta all'età di 76 anni Enrica Bonaccorti. La sua è stata una carriera scandita da esperienze che l'hanno resa iconica in televisione e non solo. A fine settembre 2025, aveva annunciato di avere un tumore al pancreas.
Nata il 18 novembre 1949 a Savona, Bonaccorti ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo a fine anni Sessanta, prima come attrice di teatro - collaborando anche con la compagnia di Paola Quattrini e Domenico Modugno -, cinema e prosa, e poi avvicinandosi agli sceneggiati televisivi. Ha lavorato anche come conduttrice radiofonica. Il grande successo è arrivato negli anni Ottanta, quando si è affermata come conduttrice televisiva, ricevendo anche diversi premi individuali tra cui il Telegatto del 1987 come personaggio femminile dell'anno. Nel 1991, ha guidato la prima stagione di "Non è la Rai". L'anno seguente è approdata in prima serata alla conduzione di "Vota la Voce", insieme a Red Ronnie. La sua carriera proseguirà come ospite e opinionista di diverse trasmissioni. Ha scritto anche quattro romanzi tra il 2007 e il 2022.
Oltre che conduttrice televisiva, radiofonica e attrice, Bonaccorti è stata anche un nome importante nel mondo della canzone italiana. Per Domenico Modugno ha scritto, ad esempio, il testo del celebre brano "La lontananza".
La conduttrice aveva dichiarato pubblicamente di avere un tumore al pancreas tramite un post sui social. "È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c'è… Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell'assenza, ma l'avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora (Giorgi, morta a marzo 2025 per un tumore al pancreas, ndr), non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all'inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi", aveva scritto.
Precedentemente, nel settembre 2023, aveva condiviso la notizia dell'operazione a cuore aperto alla quale si era dovuta sottoporre, con l'inserimento di 4 bypass. La raccomandazione era stata "Controllatevi quanto più potete!".