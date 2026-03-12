Addio a Enrica Bonaccorti, quando a "Non è la Rai" smascherò la truffa del cruciverbone

Non solo, Enrica Bonaccorti viene ricordata spesso per uno dei momenti cult della televisione degli anni Novanta. Nella prima edizione di "Non è la Rai", in onda nel 1991 e 1992, uno dei giochi più seguiti dal pubblico a casa era il "cruciverbone" inventato da Gianni Boncompagni negli anni '80: "Mancava un gioco, qualcosa per riempire queste ore di trasmissione e funzionò. Addirittura saltarono tutti i centralini, tutti conoscevano la liturgia del cruciverba" raccontò in un'intervista lo stesso Boncompagni. Nella puntata del 31 dicembre 1991, un episodio scombinò però quella liturgia mandando su tutte le furie proprio Enrica Bonaccorti, che era alla conduzione del programma. La concorrente che stava partecipando al gioco, infatti, aveva dato la risposta corretta prima che la conduttrice le rivolgesse la domanda: questo spinse Bonaccorti a interrompere il gioco pensando alla truffa. Non era infatti possibile sapere la risposta, senza conoscere la domanda, neanche per l'enigmista più esperto. Quel filmato, in cui Bonaccorti rivendicava la sua buona fede e l'onestà intellettuale della trasmissione, divenne un pezzo di tv verità che ancora oggi continua a macinare migliaia di visualizzazioni nell'era dei social.