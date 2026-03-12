Addio a Enrica Bonaccorti, quando a "Non è la Rai" smascherò la truffa del cruciverbone
La conduttrice fu protagonista di uno dei momenti cult della tv italiana il 31 dicembre 1991
© Da video
Addio a Enrica Bonaccorti: la conduttrice televisiva è scomparsa giovedì 12 marzo all'età di 76 anni. Protagonista di molti programmi televisivi italiani, è stata per anni al centro del piccolo schermo, in particolare nelle reti Mediaset dove ha lasciato un'impronta inconfondibile grazie al suo stile pacato e alla sua conduzione esemplare. Poi il racconto della malattia in televisione fino a poche settimane fa, quando a "Verissimo" aveva parlato ancora della sua voglia di farcela nonostante la situazione compromessa.
Non solo, Enrica Bonaccorti viene ricordata spesso per uno dei momenti cult della televisione degli anni Novanta. Nella prima edizione di "Non è la Rai", in onda nel 1991 e 1992, uno dei giochi più seguiti dal pubblico a casa era il "cruciverbone" inventato da Gianni Boncompagni negli anni '80: "Mancava un gioco, qualcosa per riempire queste ore di trasmissione e funzionò. Addirittura saltarono tutti i centralini, tutti conoscevano la liturgia del cruciverba" raccontò in un'intervista lo stesso Boncompagni. Nella puntata del 31 dicembre 1991, un episodio scombinò però quella liturgia mandando su tutte le furie proprio Enrica Bonaccorti, che era alla conduzione del programma. La concorrente che stava partecipando al gioco, infatti, aveva dato la risposta corretta prima che la conduttrice le rivolgesse la domanda: questo spinse Bonaccorti a interrompere il gioco pensando alla truffa. Non era infatti possibile sapere la risposta, senza conoscere la domanda, neanche per l'enigmista più esperto. Quel filmato, in cui Bonaccorti rivendicava la sua buona fede e l'onestà intellettuale della trasmissione, divenne un pezzo di tv verità che ancora oggi continua a macinare migliaia di visualizzazioni nell'era dei social.
"No, scusate ragazzi, a questo punto io interrompo - furono le parole di Bonaccorti -. Toglietemi tutte le musiche di suspense perché qui io voglio una mitragliatrice, non una suspense. Io non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia. Adesso tu mi devi dire come sai la risposta?". Durante il gioco, infatti, la conduttrice poneva un quesito ai concorrenti in linea, che tentavano di risolvere l'enigma della parola nascosta. In quell'occasione però Maria Grazia da Bassano, in provincia di Viterbo, sembrò essere molto preparata e sin da subito stupendo per la sua bravura. Al momento, però, di indovinare l'ultima parola rivela la soluzione ancor prima di sentire la domanda. Enrica Bonaccorti a quel punto decise di annullare la manche chiedendo spiegazioni a Maria Grazia, che non trovò una giustificazione per l'accaduto.